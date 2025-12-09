Influenza aviaria negli Usa confermato il primo caso umano al mondo causato dal sottotipo H5N5

Si è verificato, negli Usa, un primo contagio umano attribuito ad un virus influenzale A(H5N5), nuovo a livello globale. Il paziente, un adulto che deteneva pollame da cortile e uccelli domestici, e con patologie pregresse, dopo l’esordio dei sintomi febbre e malessere sistemico, nella settimana. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

