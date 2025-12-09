Infermieri pagati mille euro a notte | dopo il caos spese record e dimissioni

Negli ultimi giorni si sono registrate situazioni sorprendenti all’ospedale San Raffaele, con infermieri pagati fino a mille euro a notte e una serie di dimissioni e spese record. L’episodio solleva questioni sul modello di sanità privata convenzionata di eccellenza, gestito con fondi pubblici, e mette in discussione l’efficacia delle strutture di alta qualità nel sistema sanitario italiano.

A quanti sostengono che i sindacalisti (e i giornalisti) non servono più a nulla, bisogna raccontare cosa sta succedendo in queste ore all'ospedale San Raffaele: cioè nel modello di eccellenza nazionale di sanità privata convenzionata, quindi pagata dallo Stato. Proprio grazie alla denuncia di. 🔗 Leggi su Today.it

