Infermieri inesperti reparti paralizzati e mazzette | il lungo inverno della sanità italiana tra il Sant’Eugenio di Roma e il San Raffaele di Milano

La sanità italiana attraversa un momento di crisi evidenziato da episodi recenti: dall'arresto del primario al Sant’Eugenio di Roma alle criticità nei reparti del San Raffaele di Milano, ostacolati da personale inesperto. Questi eventi mettono in luce le difficoltà e le sfide di un sistema sanitario in difficoltà, tra carenze di personale e problematiche organizzative.

