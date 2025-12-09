Infermieri inesperti reparti paralizzati e mazzette | il lungo inverno della sanità italiana tra il Sant’Eugenio di Roma e il San Raffaele di Milano
La sanità italiana attraversa un momento di crisi evidenziato da episodi recenti: dall'arresto del primario al Sant’Eugenio di Roma alle criticità nei reparti del San Raffaele di Milano, ostacolati da personale inesperto. Questi eventi mettono in luce le difficoltà e le sfide di un sistema sanitario in difficoltà, tra carenze di personale e problematiche organizzative.
Dal primario del Sant’Eugenio arrestato ai reparti del San Raffaele paralizzati da personale inesperto: due casi diversi che mostrano una sanità in affanno. Due ospedali nella bufera, uno a Roma e uno a Milano. Parliamo del Sant’Eugenio, dove è stato arrestato per corruzione il primario della Nefrologia, e del San Raffaele, dove le Cure intensive sono andate in tilt per la presunta inesperienza degli infermieri assunti. – Notizie.com Le situazioni di caos sono giunte alla ribalta delle cronache, in un momento storico in cui la sanità italiana è sotto pressione per liste di attesa, fondi, carenza di personale. 🔗 Leggi su Notizie.com
Nella notte tra il 6 e il 7 dicembre, il padiglione di cure intensive della struttura medica, il cosiddetto Iceberg, è andato in tilt per la presunta inesperienza del personale infermieristico assunto da una cooperativa esterna a cui era stata affidata l'assistenza dei m - facebook.com Vai su Facebook
Infermieri inesperti, reparti paralizzati e mazzette: il lungo inverno della sanità italiana tra il Sant’Eugenio di Roma e il San Raffaele di Milano - Dal primario del Sant’Eugenio arrestato ai reparti del San Raffaele paralizzati da personale inesperto: la sanità in affanno. Si legge su notizie.com
