Infermiere napoletano 47enne sequestra in casa la convivente la droga con farmaci rubati nell' ospedale in cui lavora e la picchia selvaggiamente
La donna, ridotta una maschera di sangue, colpita ad una mano con un bisturi, è stata salvata dai carabinieri, arrestato e tradotto in carcere il compagno Infermiere napoletano 47enne sequestra in casa la convivente, la droga con farmaci rubati nell'ospedale in cui lavora e la picchia selvagg. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Drogata e torturata e sfregiata con un bisturi, picchiata con una borraccia e a calci e pugni. La vittima è una donna di 40 anni, salvata dai carabinieri dal suo aguzzino: un infermiere 47enne che lavora in un ospedale del Napoletano - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, sevizia e narcotizza la compagna: arrestato infermiere - I carabinieri di Marano, nel Napoletano, hanno arrestato un 47enne per aver rubato dei farmaci nell'ospedale in cui lavora per narcotizzare la compagna ... Riporta lapresse.it