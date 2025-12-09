Infermiere napoletano 47enne sequestra in casa la convivente la droga con farmaci rubati nell' ospedale in cui lavora e la picchia selvaggiamente

Ilgiornaleditalia.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La donna, ridotta una maschera di sangue, colpita ad una mano con un bisturi, è stata salvata dai carabinieri, arrestato e tradotto in carcere il compagno Infermiere napoletano 47enne sequestra in casa la convivente, la droga con farmaci rubati nell'ospedale in cui lavora e la picchia selvagg. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

infermiere napoletano 47enne sequestraNapoli, sevizia e narcotizza la compagna: arrestato infermiere - I carabinieri di Marano, nel Napoletano, hanno arrestato un 47enne per aver rubato dei farmaci nell'ospedale in cui lavora per narcotizzare la compagna ... Riporta lapresse.it

