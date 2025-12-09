Un incendio è scoppiato in un edificio per uffici nella capitale dell’Indonesia, Giacarta, uccidendo almeno 17 persone. Le fiamme hanno avvolto l’edificio di sette piani, provocando una densa nube di fumo nero che si è alzata nel cielo e ha causato il panico tra i residenti e i lavoratori della zona centrale di Giacarta. Nel video, i soccorritori in azione. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Indonesia: incendio in palazzo di uffici a Giacarta, i soccorritori in azione