Indonesia | incendio in palazzo di uffici a Giacarta i soccorritori in azione
Un incendio è scoppiato in un edificio per uffici nella capitale dell’Indonesia, Giacarta, uccidendo almeno 17 persone. Le fiamme hanno avvolto l’edificio di sette piani, provocando una densa nube di fumo nero che si è alzata nel cielo e ha causato il panico tra i residenti e i lavoratori della zona centrale di Giacarta. Nel video, i soccorritori in azione. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Almeno 22 persone sono morte a causa di un incendio in un’azienda che produce droni a Giacarta, in Indonesia Vai su X
Alluvioni e frane, Sud/Est asiatico in ginocchio: 950 morti in Indonesia, oltre 1.800 vittime nella regione - facebook.com Vai su Facebook
Indonesia: incendio in palazzo di uffici a Giacarta, i soccorritori in azione - Un incendio è scoppiato in un edificio per uffici nella capitale dell'Indonesia, Giacarta, uccidendo almeno 17 persone. Secondo stream24.ilsole24ore.com
