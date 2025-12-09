Indocina perché Bangkok e Phnom Penh tornano a combattere

Il confine tra Thailandia e Cambogia è tornato a essere un fronte di guerra. Nelle scorse ore i due Paesi hanno infatti ripreso gli scontri armati, facendo vacillare il fragile cessate il fuoco mediato da Donald Trump lo scorso luglio. La situazione sul terreno. A Bangkok, il governo ha confermato che le forze armate stanno portando avanti in pieno le operazioni pianificate, con l’appoggio politico del primo ministro Anutin Charnvirakul, che ha escluso qualunque dialogo con Phnom Penh e ha ribadito che l’esercito deve completare la missione. I comandi militari thailandesi hanno ammesso di aver preso di mira un complesso di casinò sul lato cambogiano della frontiera, sostenendo che veniva usato come posizione di fuoco e deposito di armi, mentre l’aeronautica ha condotto per il secondo giorno consecutivo raid contro quelli che definisce “obiettivi militari strategici”. 🔗 Leggi su Formiche.net

