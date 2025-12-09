Indagine Ue su Google | nel mirino l’uso dei contenuti online per l’intelligenza artificiale
La decisione della Commissione europea, guidata da Ursula von der Leyen, di aprire un’indagine formale su Google arriva come una scossa in un settore editoriale già provato da anni di frizioni con le grandi piattaforme. Nel mirino di Bruxelles c’è l’uso dei contenuti pubblicati sul web e su YouTube per addestrare modelli di intelligenza artificiale senza un compenso adeguato né un reale margine di scelta per chi quei contenuti li produce. L’attenzione si concentra soprattutto su AI Overviews e AI Mode, le nuove funzioni che inseriscono sintesi generate dall’IA direttamente sopra i risultati di ricerca. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
