Indagine sul Qatargate sotto il faro degli inquirenti finiscono i metodi usati dalla giustizia belga nelle fasi iniziali dell’inchiesta

Sembrava sparita nel nulla e invece l’inchiesta sul Qatargate è tornata sotto i riflettori nella sua fase meno appariscente. Questa volta a far notizia non sono le accuse di corruzione e riciclaggio, ma i metodi adottati dalla giustizia belga nelle fasi iniziali dell’indagine che, di fatto, finiscono nel mirino degli inquirenti. Da ieri, a Bruxelles, è ripreso un nuovo ciclo di udienze che proseguirà fino al 12 dicembre. Questo riesame parallelo, attivato nel settembre 2023 su richiesta degli indagati, vuole far luce su aspetti procedurali finora taciuti e che hanno destato più di qualche perplessità. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it