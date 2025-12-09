Incontro Zelensky-Meloni presidente ucraino apre a elezioni dopo frasi di Trump | Sono pronto su negoziati di pace mi fido della premier

L'incontro tra il presidente ucraino Zelensky e la premier Meloni a Palazzo Chigi ha affrontato temi chiave sulla stabilità democratica e i negoziati di pace, con Zelensky che si è aperto alla possibilità di elezioni e ha espresso fiducia nella leadership italiana. La discussione, durate un'ora e mezza, ha seguito le recenti dichiarazioni di Trump sull'importanza delle elezioni in Ucraina.

Zelensky apre a elezioni dopo frasi di Trump: "L'Ucraina deve andare a elezioni, altrimenti come si fa a dire che è una democrazia?" È durato un'ora e mezza l'incontro tra Zelensky e Meloni a Palazzo Chigi. Un incontro definito "eccellente" dal presidente ucraino, giunto nella Capitale per ce. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Incontro Zelensky-Meloni, presidente ucraino apre a elezioni dopo frasi di Trump: "Sono pronto, su negoziati di pace mi fido della premier"

Il presidente Zelensky, intercettato dai cronisti prima del suo incontro a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni, ha sostenuto di "fidarsi della premier" nei negoziati di pace. Poi ha ribattuto al presidente statunitense Trump, che nell'intervista a Politico lo ha accusat

#Ucraina #Zelensky, intercettato dai cronisti prima del suo incontro a Palazzo Chigi, sostiene di 'fidarsi di Meloni' nei negoziati di pace. Poi, in risposta alle parole del presidente Trump che lo incalza ad andare al voto in Ucraina: "Sono sempre pronto alle el

