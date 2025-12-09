Incontro Zelensky-Meloni presidente ucraino apre a elezioni dopo frasi di Trump | Sono pronto su negoziati di pace mi fido della premier
L'incontro tra il presidente ucraino Zelensky e la premier Meloni a Palazzo Chigi ha affrontato temi chiave sulla stabilità democratica e i negoziati di pace, con Zelensky che si è aperto alla possibilità di elezioni e ha espresso fiducia nella leadership italiana. La discussione, durate un'ora e mezza, ha seguito le recenti dichiarazioni di Trump sull'importanza delle elezioni in Ucraina.
Zelensky apre a elezioni dopo frasi di Trump: "L'Ucraina deve andare a elezioni, altrimenti come si fa a dire che è una democrazia?" È durato un'ora e mezza l'incontro tra Zelensky e Meloni a Palazzo Chigi. Un incontro definito "eccellente" dal presidente ucraino, giunto nella Capitale per ce. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Macron a New York, dalla telefonata con Trump per la strada chiusa all'incontro con Zelensky – Il video
Volodymyr Zelensky atterra in Inghilterra per l'incontro con Starmer – Il video
Ucraina, incontro Zelensky-Trump a margine dell’Assemblea Onu
Il presidente Zelensky, intercettato dai cronisti prima del suo incontro a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni, ha sostenuto di "fidarsi della premier" nei negoziati di pace. Poi ha ribattuto al presidente statunitense Trump, che nell'intervista a Politico lo ha accusat - facebook.com Vai su Facebook
#Ucraina #Zelensky, intercettato dai cronisti prima del suo incontro a Palazzo Chigi, sostiene di 'fidarsi di Meloni' nei negoziati di pace. Poi, in risposta alle parole del presidente Trump che lo incalza ad andare al voto in Ucraina: “Sono sempre pronto alle el Vai su X
Come è andato l’incontro tra Meloni e Zelensky sulla guerra in Ucraina - In un'ora e mezza di confronto, Giorgia Meloni e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno parlato della situazione diplomatica: continua il confronto ... Da fanpage.it
Zelensky da Meloni: “Mi fido di lei, colloquio eccellente. Contiamo sull’Italia per avvicinarci alla pace” secoloditalia.it
"Qualcuno lo ha tenuto appeso fuori dalla finestra”: David Rossi, la commissione batte decisa la pista ... lanazione.it
Avengers: Doomsday, svelata la durata del primo teaser trailer movieplayer.it
Designazioni arbitrali Europa League e Conference League, le scelte della UEFA per le gare in programma ... calcionews24.com
Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 19:10 romadailynews.it
Sinner, il commento bollente di Jasmine Paolini: "Mi fa impazzire..." ilgiornale.it