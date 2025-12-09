Incontro riservato a Vasto | silenzio dei diplomatici australiani sulla famiglia del bosco

Un incontro riservato si è svolto a Vasto tra i rappresentanti dell’Ambasciata d’Australia e le figure coinvolte nella vicenda della “famiglia del bosco”. I diplomatici australiani hanno lasciato la casa famiglia senza rilasciare dichiarazioni, mantenendo il massimo riserbo sul confronto con la curatrice speciale, la tutrice e i garanti dei diritti dei minori.

I rappresentanti dell'Ambasciata australiana giunti in Abruzzo per seguire da vicino la vicenda della cosiddetta "famiglia del bosco" hanno lasciato nel pomeriggio la casa famiglia di Vasto, dove dal 20 novembre sono ospitati i tre bambini di Catherine e Nathan, la coppia anglo-australiana al centro dell'attenzione pubblica. Al termine dell'incontro istituzionale, l'auto con a bordo i diplomatici ha oltrepassato l'ingresso senza alcuna sosta, evitando dichiarazioni alla stampa in attesa.

Console australiano in visita alla "famiglia nel bosco", incontro riservato nella casa protetta a Vasto, dove si trovano i tre bambini di Palmoli dal 20 novembre. Presenti tutori, garante e legali. Il tribunale per i minorenni dell'Aquila si è riservato sulla richies

