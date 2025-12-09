Incollata a una trappola per topi | civetta salvata ma non riuscirà a volare

La vita le è stata salvata, ma non potrà più volare, almeno per un po'. È il destino di una civetta arrivata al Cras di Campomorone - il centro per il recupero di animali selvatici - perché rimasta completamente incollata a una trappola per topi.La trappola, realizzata con una potente colla. 🔗 Leggi su Genovatoday.it