Incidenti sul lavoro e giustizia segreti e nuovi amori | Alessio Vassallo è L' altro ispettore nell' ultima puntata in onda stasera in tv

C’è un ispettore diverso dagli altri che stasera saluta il pubblico di Rai 1. L’altro ispettore è uno che non spara, non insegue criminali per le strade, non ha la pistola appesa alla cintura. Le sue armi sono altre: l’intelligenza, l’empatia, la capacità di fare le domande giuste invece di cercare risposte facili. Domenico Dodaro, per gli amici Mimmo, è il protagonista di una serie che ha avuto il grande merito di portare in tv un tema quasi mai raccontato: le morti sul lavoro, gli incidenti che spezzano vite e famiglie, la cultura della sicurezza che troppo spesso viene dimenticata. L’appuntamento con Alessio Vassallo, affiancato da Cesare Bocci e Francesca Inaudi, è, quindi, per stasera in tv alle 21. 🔗 Leggi su Amica.it

