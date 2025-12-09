Incidenti sul lavoro e giustizia segreti e nuovi amori | Alessio Vassallo è L' altro ispettore nell' ultima puntata in onda stasera in tv
C’è un ispettore diverso dagli altri che stasera saluta il pubblico di Rai 1. L’altro ispettore è uno che non spara, non insegue criminali per le strade, non ha la pistola appesa alla cintura. Le sue armi sono altre: l’intelligenza, l’empatia, la capacità di fare le domande giuste invece di cercare risposte facili. Domenico Dodaro, per gli amici Mimmo, è il protagonista di una serie che ha avuto il grande merito di portare in tv un tema quasi mai raccontato: le morti sul lavoro, gli incidenti che spezzano vite e famiglie, la cultura della sicurezza che troppo spesso viene dimenticata. L’appuntamento con Alessio Vassallo, affiancato da Cesare Bocci e Francesca Inaudi, è, quindi, per stasera in tv alle 21. 🔗 Leggi su Amica.it
Due incidenti sul lavoro in Puglia: uno mortale Altamura e Corato
Incidenti sul lavoro: due operai morti in Piemonte e Lombardia
Incidenti sul lavoro, tre vittime in 24 ore
Aumentano disattenzione e problemi sul lavoro. Più rischi di errori e incidenti. E in autunno e inverno la stanchezza peggiora. Ecco i consigli per rimediare - facebook.com Vai su Facebook
Cinque incidenti sul lavoro in poche ore: un morto e 4 feriti. La vittima è 68enne: precipitato in un cantiere edile - In provincia di Napoli, a San Vitaliano, il titolare di una ditta edile di 68 anni, Vincenzo Bolero, stava effettuando un ... Segnala ilfattoquotidiano.it
