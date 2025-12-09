Incidenti stradali nel Padovano coinvolti 3.000 mezzi di trasporto nel 2024

Nel 2024 in Italia sono stati complessivamente 317.365 i mezzi di trasporto coinvolti in incidenti stradali che hanno generato feriti o vittime, in crescita del +3,6% rispetto al 2023. In questo scenario, il Veneto, con 15.384 auto coinvolte in incidenti stradali nel 2024, è quinto in classifica. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondisci con queste news

Incidenti stradali: gli ultimi tragici eventi e la riflessione #ilmamilio - facebook.com Vai su Facebook

Martinez indagato per omicidio stradale: l'anziano morto, l'Inter sotto choc e la dinamica. Da Immobile a Nainggolan, la lunga lista dei calciatori coinvolti in incidenti - Amanti delle auto, potenti e di lusso, da Ciro Immobile a Radja Nainggolan, sono molti i calciatori rimasti coinvolti in incidenti stradali, alcuni dalle conseguenze gravi e persino mortali. Segnala leggo.it