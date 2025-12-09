Incidenti | dove corre il pericolo Via Giolitti l’incubo dei pedoni Ma la maglia nera va alla Statale

Ogni tre giorni, a Pesaro, quattro persone rimangono ferite in incidenti stradali, secondo l’analisi dell’associazione Pesaro30. Tra le zone più a rischio, via Giolitti e la Statale si distinguono come punti critici, evidenziando le aree dove il pericolo per pedoni e automobilisti è più elevato.

"Ogni 3 giorni, a Pesaro, 4 persone rimangono ferite in conseguenza di un incidente stradale". Il dato è emerso dall’annuale analisi che l’associazione Pesaro30, presieduta da Roberta Pisano, ha appena elaborato su dati Istat aggiornatissimi. Pesaro30 – l’associazione che si occupa di sicurezza stradale e mobilità sostenibile – presenterà il proprio studio il 17 dicembre nella nuova sede della Velostazione, nei pressi del cavalcaferrovia. "Abbiamo rielaborato i dati Istat, rilevati dalle forze di polizia, riguardo a incidenti che hanno causato lesioni alle persone; morte entro 30 giorni o ferite, a Pesaro – spiega l’associato Andrea Pirozzi –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidenti: dove corre il pericolo. Via Giolitti l’incubo dei pedoni. Ma la maglia nera va alla Statale

