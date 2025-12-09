Incidente sulla E45 tra Sansepolcro Sud e Nord | tre feriti trasportati in codice 2 all’ospedale

È stato attivato alle 8:08 di questa mattina l’intervento del 118 ASL TSE per un incidente stradale avvenuto lungo la E45, nel tratto compreso tra Sansepolcro Sud e Sansepolcro Nord, che ha visto coinvolte due autovetture. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari con un’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Pieve Santo Stefano e un mezzo BLSD di Sansepolcro, insieme ai Vigili del Fuoco e alle forze dell’ordine di Perugia per la gestione della viabilità e degli accertamenti di competenza. Secondo quanto riportato, due donne di 38 e 40 anni e un uomo di 45 anni sono rimasti feriti nell’impatto. 🔗 Leggi su Lortica.it

