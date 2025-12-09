Incidente nella galleria della Reggia un morto

Un grave incidente si è verificato nella galleria della Reggia a Caserta, causando la perdita di una vita. Nella tarda serata di ieri, due veicoli sono rimasti coinvolti in uno scontro fatale sulla Strada Statale 700, all’interno della galleria. La tragedia ha suscitato grande dolore e preoccupazione nella comunità locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tragico incidente stradale nella tarda serata di ieri a Caserta, sulla Strada Statale 700, all’interno della galleria della Reggia, dove il conducente di un’auto è morto in seguito allo scontro con un’altra vettura. L’incidente ha coinvolto una Porsche e una Fiat 500X; a causa dell’impatto la prima ha terminato la corsa sul bordo della carreggiata, l’altra al centro. Il conducente della 500 è rimasto incastrato tra le lamiere della vettura, i pompieri hanno lavorato per liberarlo, ma l’uomo era già morto per le lesioni rimediate. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incidente nella galleria della Reggia, un morto

