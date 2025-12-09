Incidente nella Galleria della Reggia di Caserta Porsche contro Fiat 500 morto l'uomo alla guida dell'utilitaria

Un grave incidente si è verificato nella Galleria della Reggia di Caserta, coinvolgendo una Porsche e una Fiat 500. L'impatto ha causato la morte di una persona, rimasta incastrata tra le lamiere dell'utilitaria. La dinamica dello scontro ha suscitato grande attenzione, evidenziando le conseguenze di un episodio drammatico in un luogo di grande rilevanza storica.

Scontro mortale nella galleria sotto la Reggia, impatto fra auto di lusso e utilitaria, morta una persona, rimasta incastrata fra le lamiere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Caserta, incidente nella galleria della Reggia: impatto tra Porsche e Fiat 500X, un morto - Questa sera, intorno alle ore 21:40, un grave incidente stradale ha sconvolto la SS700, all’intern ... Da ilgiornalelocale.it