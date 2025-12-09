Incidente mortale alla barriera di Rho dell' A4 muore camionista di 64 anni

Ilgiorno.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo schianto alla barriera Ghisolfa della Torino-Trieste ha visto coinvolto anche un altro camionista di 57 anni, portato con traumi minori al San Carlo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

incidente mortale alla barriera di rho dell a4 muore camionista di 64 anni

© Ilgiorno.it - Incidente mortale alla barriera di Rho dell'A4, muore camionista di 64 anni

Altre letture consigliate

Grave incidente in autostrada a Milano: allertato l'elisoccorso, traffico in tilt - Traffico in tilt lungo l'Autostrada A4, in direzione Venezia, a causa di un incidente stradale avvenuto attorno alle 10 di martedì, tra l'uscita Rho e la Barriera Milano Ghisolfa A50 (Tangenziale ... Da milanotoday.it