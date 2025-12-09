Incidente Maniago conducente dell' auto morto nello schianto col bus pieno di studenti | feriti alcuni ragazzi

In un incidente che ha visto coinvolti un'auto e un bus pieno di studenti a Maniago, in provincia di Pordenone, è morto un uomo: la ricostruzione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Incidente Maniago, conducente dell'auto morto nello schianto col bus pieno di studenti: feriti alcuni ragazzi

Scopri altri approfondimenti

Un automobilista morto e alcuni ragazzi feriti, ma in modo lieve. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 7 sulla Sr464 a Maniago (Pordenone), dove un'auto si è scontrata frontalmente con una corriera sulla quale viaggiavano Vai su X

#Pordenone Un automobilista è morto, alcuni ragazzi sono rimasti feriti in modo lieve nell'#incidente avvenuto intorno alle 07:00 sulla Sr 464 nei pressi di Maniago. La vittima era alla guida della vettura che si è scontrata contro una corriera con studenti e pe - facebook.com Vai su Facebook

Scontro tra auto e bus a Maniago, morto il conducente della vettura: feriti alcuni studenti - Grave incidente stradale a Maniago (Pordenone), dove un'auto si è scontrata frontalmente con una corriera sulla quale viaggiavano diversi studenti e qualche pendolare. Lo riporta fanpage.it