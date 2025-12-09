Incidente Maniago conducente dell' auto morto nello schianto col bus pieno di studenti | feriti alcuni ragazzi

Notizie.virgilio.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un incidente che ha visto coinvolti un'auto e un bus pieno di studenti a Maniago, in provincia di Pordenone, è morto un uomo: la ricostruzione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

incidente maniago conducente dell auto morto nello schianto col bus pieno di studenti feriti alcuni ragazzi

© Notizie.virgilio.it - Incidente Maniago, conducente dell'auto morto nello schianto col bus pieno di studenti: feriti alcuni ragazzi

Scopri altri approfondimenti

incidente maniago conducente autoScontro tra auto e bus a Maniago, morto il conducente della vettura: feriti alcuni studenti - Grave incidente stradale a Maniago (Pordenone), dove un'auto si è scontrata frontalmente con una corriera sulla quale viaggiavano diversi studenti e qualche pendolare. Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Maniago Conducente Auto