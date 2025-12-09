Incidente lungo la Sp72 a Pescate soccorsa una giovane

Leccotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Schianto tra auto e moto lungo la Strada provinciale 72 a Pescate. L'incidente è avvenuto alle 13.30 di oggi, martedì 9 dicembre, in via Roma all'altezza del civico 88 e ha visto coinvolta una ragazzina di 17 anni. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica del sinistro. L'allarme è. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

