Incidente lungo la Sp72 a Pescate soccorsa una giovane

Schianto tra auto e moto lungo la Strada provinciale 72 a Pescate. L'incidente è avvenuto alle 13.30 di oggi, martedì 9 dicembre, in via Roma all'altezza del civico 88 e ha visto coinvolta una ragazzina di 17 anni. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica del sinistro. L'allarme è. 🔗 Leggi su Leccotoday.it