Incidente in galleria tra Porsche contromano e altra auto | un morto

Caffeinamagazine.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un altro schianto devastante sulle strade italiane riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza, in una serata che avrebbe dovuto scorrere come tante altre e che invece si è trasformata in una tragedia. Una collisione frontale, un’auto sventrata, una vita spezzata all’istante: è questo il quadro emerso nelle ultime ore, mentre gli inquirenti cercano di ricostruire una dinamica che, sin dalle prime informazioni, appare segnata da una violazione gravissima delle norme di guida. Le testimonianze raccolte nelle vicinanze parlano di un impatto così violento da lasciare pochi dubbi su ciò che deve essere accaduto lungo quella galleria. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Tragico incidente in galleria: “Volati letteralmente per aria”. Una fine orribile

Tragico incidente in galleria: “Sono volati letteralmente per aria”

Tragico incidente in galleria, una fine orribile

incidente galleria porsche contromanoScontro frontale Porche-Fiat 500 nella galleria Reggia di Caserta: la vittima ha 73 anni, drogatest per il conducente - Le indagini sull’incidente nella Galleria della Reggia di Caserta. Si legge su fanpage.it