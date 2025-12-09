Incidente in galleria tra Porsche contromano e altra auto | un morto
Un altro schianto devastante sulle strade italiane riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza, in una serata che avrebbe dovuto scorrere come tante altre e che invece si è trasformata in una tragedia. Una collisione frontale, un’auto sventrata, una vita spezzata all’istante: è questo il quadro emerso nelle ultime ore, mentre gli inquirenti cercano di ricostruire una dinamica che, sin dalle prime informazioni, appare segnata da una violazione gravissima delle norme di guida. Le testimonianze raccolte nelle vicinanze parlano di un impatto così violento da lasciare pochi dubbi su ciò che deve essere accaduto lungo quella galleria. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Tragico incidente in galleria: “Volati letteralmente per aria”. Una fine orribile
Un violento incidente ha coinvolto una Porsche e una Fiat 500X all’interno della galleria della Reggia borbonica. L’impatto è stato devastante. Il conducente dell’utilitaria è rimasto incastrato tra le lamiere. I Vigili del Fuoco, intervenuti dalla sede centrale, lo ha - facebook.com Vai su Facebook
Incidente nella galleria della Reggia a Caserta, un morto. Violento impatto tra Porsche e una Fiat 500X #ANSA Vai su X
Scontro frontale Porche-Fiat 500 nella galleria Reggia di Caserta: la vittima ha 73 anni, drogatest per il conducente - Le indagini sull’incidente nella Galleria della Reggia di Caserta. Si legge su fanpage.it
