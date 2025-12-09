Incidente in galleria tra Porsche contromano e altra auto | un morto

Un altro schianto devastante sulle strade italiane riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza, in una serata che avrebbe dovuto scorrere come tante altre e che invece si è trasformata in una tragedia. Una collisione frontale, un’auto sventrata, una vita spezzata all’istante: è questo il quadro emerso nelle ultime ore, mentre gli inquirenti cercano di ricostruire una dinamica che, sin dalle prime informazioni, appare segnata da una violazione gravissima delle norme di guida. Le testimonianze raccolte nelle vicinanze parlano di un impatto così violento da lasciare pochi dubbi su ciò che deve essere accaduto lungo quella galleria. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it