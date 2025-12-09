Incidente frontale tra auto e bus pieno di studenti morto il conducente della vettura | il 43enne aveva la patente sospesa per sorpasso pericoloso Nove feriti

Ilgazzettino.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MANIAGO (PORDENONE) - Lo scontro frontale tra un'auto e un bus Atap gremito di studenti. L'incidente è avvenuto nella mattinata di martedì 9 dicembre lungo la SR464 di. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

incidente frontale tra auto e bus pieno di studenti morto il conducente della vettura il 43enne aveva la patente sospesa per sorpasso pericoloso nove feriti

© Ilgazzettino.it - Incidente frontale tra auto e bus pieno di studenti, morto il conducente della vettura: il 43enne aveva la patente sospesa per sorpasso pericoloso. Nove feriti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

incidente frontale auto busTragico frontale auto-pullman a Maniago, bilancio di un morto e nove feriti: cos'è successo - Schianto frontale a Maniago tra auto e autobus con studenti: un morto e nove feriti, uno grave. Lo riporta nordest24.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Frontale Auto Bus