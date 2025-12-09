Incidente frontale tra auto e bus pieno di studenti morto il conducente della vettura | il 43enne aveva la patente sospesa per sorpasso pericoloso Nove feriti

MANIAGO (PORDENONE) - Lo scontro frontale tra un'auto e un bus Atap gremito di studenti. L'incidente è avvenuto nella mattinata di martedì 9 dicembre lungo la SR464 di. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Incidente frontale tra auto e bus pieno di studenti, morto il conducente della vettura: il 43enne aveva la patente sospesa per sorpasso pericoloso. Nove feriti

