Incidente frontale tra auto e bus pieno di studenti | morto il 43enne conducente della vettura 9 feriti La vittima guidava con la patente sospesa

Ilgazzettino.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MANIAGO (PORDENONE) - Lo scontro frontale tra un'auto e un bus Atap gremito di studenti. L'incidente è avvenuto nella mattinata di martedì 9 dicembre lungo la SR464 di. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Incidente frontale tra auto e bus pieno di studenti: morto il 43enne conducente della vettura, 9 feriti. La vittima guidava con la patente sospesa

