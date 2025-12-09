Incidente frontale tra auto e bus pieno di studenti | morto il 43enne conducente della vettura 9 feriti La vittima guidava con la patente sospesa
MANIAGO (PORDENONE) - Lo scontro frontale tra un'auto e un bus Atap gremito di studenti. L'incidente è avvenuto nella mattinata di martedì 9 dicembre lungo la SR464 di. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Argomenti simili trattati di recente
#incidente frontale tra auto e bus pieno di studenti per un sorpasso, un morto e diversi feriti Vai su X
ULTIM’ORA: incidente stradale sulla strada delle Melette. COSA È SUCCESSO: https://www.7comunionline.it/2025/12/08/melette-traffico-in-tilt-per-un-incidente-frontale-non-ci-sono-feriti/ - facebook.com Vai su Facebook
Tragico incidente a Maniago: auto contro bus di studenti, un morto e diversi feriti - Auto contro bus di studenti: un morto e diversi giovani feriti in un frontale a Maniago. Da notizie.it