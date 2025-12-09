Incidente frontale tra auto e bus pieno di studenti | il bilancio é drammatico

– La strada era ancora avvolta dall’oscurità del primo mattino quando, intorno alle 7, sulla SR464 a Maniago, nel Pordenonese, si è consumata una tragedia improvvisa. Un’auto e una corriera carica di studenti e pendolari si sono trovate l’una di fronte all’altra, in un impatto frontale che ha avuto conseguenze devastanti: un automobilista è morto sul colpo, mentre diversi ragazzi sono rimasti feriti, per fortuna in modo lieve. . L’incidente è avvenuto in un tratto particolarmente trafficato a quell’ora, quando molti studenti si spostano verso le scuole della zona. 🔗 Leggi su Tvzap.it

