Incidente di Maniago la vittima aveva la patente sospesa per sorpasso pericoloso
Sarebbe un sorpasso pericoloso la causa dell'incidente mortale che si è verificato nella mattina di martedì 9 dicembre sulla strada statale 464, in comune di Maniago. La vittima, F.F., 43enne residente a Vajont, avrebbe tentato il sorpasso di un trattore non riuscendo a compiere la manovra e. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Incidente frontale tra auto e bus pieno di studenti, morto il conducente della vettura: il 43enne aveva la patente sospesa per i sorpassi pericolosi. Nove feriti - L'incidente è avvenuto nella mattinata di martedì 9 dicembre lungo la SR464 ... Si legge su ilgazzettino.it
