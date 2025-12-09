Incidente di Maniago la vittima aveva la patente sospesa per sorpasso pericoloso

Sarebbe un sorpasso pericoloso la causa dell'incidente mortale che si è verificato nella mattina di martedì 9 dicembre sulla strada statale 464, in comune di Maniago. La vittima, F.F., 43enne residente a Vajont, avrebbe tentato il sorpasso di un trattore non riuscendo a compiere la manovra e. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Incidente Maniago, conducente dell'auto morto nello schianto col bus pieno di studenti: feriti alcuni ragazzi

Frontale tra auto e bus con a bordo studenti, incidente a Maniago (Pordenone): un morto

Maniago (PN), incidente frontale tra auto e corriera su Sr464, morto sul colpo conducente vettura, feriti 6 studenti e autista – VIDEO

Messaggero Veneto. . Un morto e nove feriti, di cui uno grave. È il bilancio dell’incidente mortale che si è verificato attorno alle 7 sulla Sr 454, nel territorio comunale di Maniago. A perdere la vita è stato il conducente dell’auto, mentre cinque minorenni sono fin - facebook.com Vai su Facebook

Frontale tra auto e bus con a bordo studenti, l’incidente a Maniago (Pordenone): un morto Vai su X

Incidente frontale tra auto e bus pieno di studenti, morto il conducente della vettura: il 43enne aveva la patente sospesa per i sorpassi pericolosi. Nove feriti - L'incidente è avvenuto nella mattinata di martedì 9 dicembre lungo la SR464 ... Si legge su ilgazzettino.it