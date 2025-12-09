Incidente alla rotonda del Cim a Novara traffico rallentato

Incidente stradale alla rotonda del Cim a Novara.É successo nella mattinata di oggi, martedì 9 dicembre. Secondo le prime informazioni, nell'incidente sarebbero rimasti coinvolti due veicoli, un'auto e un camion.L'incidenteSul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i soccorsi del. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

