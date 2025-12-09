Incidente a Torino Cavoretto | auto si ribalta in carreggiata strada chiusa per due ore

Torinotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due ore di caos nella serata di ieri, lunedì 8 dicembre 2025, nel quartiere Cavoretto a Torino per un incidente avvenuto nella strettoia di strada dei Ronchi, in prossimità di piazza Freguglia. Protagonista dell'accaduto un'auto Fiat Panda, che si è improvvisamente ribaltata in carreggiata. Il. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

incidente torino cavoretto autoBimba di due mesi muore sbalzata fuori e investita sulla Torino-Aosta. Si cerca un pirata. Ferita la madre: in giugno, incinta, ebbe un incidente sulla stessa strada - Da chiarire se la piccola fosse legata regolarmente al seggiolino, come previsto dal codice della strada ... Riporta torino.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Torino Cavoretto Auto