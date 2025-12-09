incidente a sansepolcro 3 feriti e caos traffico sulla e45

Sansepolcro, 9 dicembre 2025 – Incidente con 3 feriti sulla E45, nel tratto compreso tra gli svincoli di Sansepolcro Sud e Sansepolcro Nord, in provincia di Arezzo. Il 118 del’Asl Toscana è intervenuto poco dopo le 8 sull’incidente nel quale sono rimaste coinvolte due auto. Sul posto sono intervenute un'ambulanza infermierizzata della Misericordia di Pieve Santo Stefano e l'unità Blsd di Sansepolcro, insieme ai Vigili del Fuoco e alle forze dell'ordine di Perugia, impegnate nella gestione della viabilità e nella ricostruzione della dinamica. Tre le persone ferite: due donne di 38 e 40 anni e un uomo di 45. 🔗 Leggi su Lanazione.it

