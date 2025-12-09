Incidente a Positano uomo fa un volo di 40 metri in un dirupo | è grave

Paura, questa mattina, a Positano, in Costiera Amalfitana, dove un operaio è precipitato in un dirupo, in Via Cinque, da un'altezza di circa 40 metri. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara. I soccorsiSul posto sono intervenuti i sanitari del 118 insieme ai vigili del fuoco (giunti con. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Incidente choc a Pompei, Suv contro palo e condotta del gas: rischio esplosione scongiurato #Pompei #incidente #cronaca #PositanoNotizie #PNo - facebook.com Vai su Facebook

Motociclista di Piano di Sorrento perde la vita in un incidente a Positano - Ha avuto un tragico epilogo il grave incidente che si è verificato nel pomeriggio di domenica scorsa, 12 ottobre, lungo la statale 163 «Amalfitana», nei pressi dell’abitato di Positano. Secondo ilmattino.it