Incidente a Positano uomo fa un volo di 40 metri in un dirupo | è grave

Salernotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura, questa mattina, a Positano, in Costiera Amalfitana, dove un operaio è precipitato in un dirupo, in Via Cinque, da un'altezza di circa 40 metri. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara. I soccorsiSul posto sono intervenuti i sanitari del 118 insieme ai vigili del fuoco (giunti con. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

