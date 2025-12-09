Incidente a La Cassa | auto si ribalta in curva e finisce a bordo carreggiata
Paura per una donna al volante di un'auto nella serata di ieri, lunedì 8 dicembre 2025, nel tratto della provinciale 181 che collega le borgate Giordanino, Mattodera e Truc di Miola, sul territorio comunale di La Cassa. La vettura, infatti, si è ribaltata in curva, finendo su un fianco a bordo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
