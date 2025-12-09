Incendio nella villa comunale a Cava chiosco in fiamme | si indaga

Nella notte a Cava de' Tirreni, un incendio ha interessato la villa comunale, provocando il rogo di un chiosco situato vicino al Palazzo di Città. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento, mentre le autorità indagano sull'accaduto.

Un incendio è divampato, la scorsa notte, all'interno della villa comunale di Cava de' Tirreni, quella accanto al Palazzo di Città, danneggiando il chiosco. L'attività era rimasta aperta nella giornata di ieri in occasione della Festa dell'Immacolata e poi era stata chiusa regolarmente in serata.