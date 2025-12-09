Incendio nella villa comunale a Cava chiosco in fiamme | si indaga
Nella notte a Cava de' Tirreni, un incendio ha interessato la villa comunale, provocando il rogo di un chiosco situato vicino al Palazzo di Città. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento, mentre le autorità indagano sull'accaduto.
Un incendio è divampato, la scorsa notte, all'interno della villa comunale di Cava de' Tirreni, quella accanto al Palazzo di Città, danneggiando il chiosco. L'attività era rimasta aperta nella giornata di ieri in occasione della Festa dell'Immacolata e poi era stata chiusa regolarmente in serata. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Scoppia l'incendio e il fuoco lambisce la Villa di Giufà: gli abitanti di una palazzina scappano di casa
Sviene mentre cerca di spegnere un incendio in casa: il vicino entra nella villa in fiamme e lo salva
Fiamme in appartamento. Paura a Villa Sant’Antonio:: "Incendio in una camera"
Momenti di apprensione a Villa Raspa di Spoltore: un incendio è divampato nella canna fumaria all’ultimo piano di un’abitazione #Cronaca #Abruzzo - facebook.com Vai su Facebook
#Treviso “Brucia villa Spineda”, la foto fake dell’incendio sui social scatena l’allarme Sul posto anche la Protezione civile In arrivo una denuncia per procurato allarme - via @tribuna_treviso tribunatreviso.it/cronaca/brucia… Vai su X
Incendio a Cava de Tirreni, fuochi d'artificio per la festa: a fuoco Monte Castello - Tanto è bastato, assieme ad un vento rivelatosi "killer", ad alimentare un vasto incendio sulle ... Riporta ilmattino.it
