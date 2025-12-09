Incendio nel palazzo occupato | fiamme nell' ex stabilimento Buffetti

Romatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incendio a Roma, nell'ex stabilimento Buffetti occupato. Le fiamme sono divampate intorno alle 16:00 dallo stabile di quattro piani che si trova tra via di Torre Spaccata e viale Antonio Ciamarra, nel VII municipio Tuscolano. Numerose le chiamate al 112 con l'arrivo sul posto dei mezzi di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Maxi incendio a Olgiate Comasco, fiamme alte sul tetto di un palazzo: sette mezzi dei vigili del fuoco

Incendio nel palazzo a Bacoli, tre ustionati gravi: carabiniere ferito salva bimbo disabile dalle fiamme

Incendio nelle cantine di un palazzo in via Tripoli: 10 persone evacuate

incendio palazzo occupato fiammeFiamme nel seminterrato, palazzo evacuato in via Leinì: Torino sfiora la tragedia per un incendio partito dalle cantine - L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio e in pochi minuti via Leinì, nel quadrante nord di Torino, si è trasformata in un corridoio di sirene e lampeggianti. Da giornalelavoce.it