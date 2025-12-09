Incendio nel deposito Atm di via Messina | danneggiati 5 tram Incerte le cause del rogo

Questa sera a Milano si è sviluppato un incendio nel deposito Atm di via Messina, interessando cinque tram e causando danni significativi a tre di essi. Le cause del rogo sono ancora incerte, mentre le autorità stanno indagando sull'accaduto.

Milano – Un principio di incendio si è verificato questa sera all'interno del deposito di via Messina dell'Atm di Milano: le fiamme hanno interessato tre tram parcheggiati e altri due sono stati lievemente danneggiati. Fortunatamente non ci sono persone coinvolte. Da quanto è stato riferito, l'allarme è stato dato poco dopo le 20.30. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco della caserma vicina che ora Atm ringrazia. Sono in corso gli accertamenti dei tecnici per accertare le cause dell'incendio. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incendio nel deposito Atm di via Messina: danneggiati 5 tram. Incerte le cause del rogo

