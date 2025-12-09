Incendio in un palazzo a Torino due persone ustionate al volto e agli arti | evacuato l'intero edificio

Un incendio si è verificato in un edificio residenziale di cinque piani a Torino, in via Leinì 77. Due persone sono rimaste ustionate al volto e agli arti, mentre l'intero stabile è stato evacuato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Intervento dei Vigili del Fuoco di Torino in via Leinì 77, dove è scoppiato un incendio. Il rogo sarebbe partito dal vano cantine di un edificio residenziale di cinque piani. L’intero stabile è stato evacuato, due persone ustionate a volto e arti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Incendio in un palazzo di Porta a Terra - facebook.com Vai su Facebook

Incendio in un palazzo a Torino, due persone ustionate al volto e agli arti: evacuato l’intero edificio - Intervento dei Vigili del Fuoco di Torino in via Leinì 77, dove è scoppiato un incendio. Si legge su fanpage.it