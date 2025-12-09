Incendio in un edificio a Torino due persone ustionate al volto e agli arti

Un incendio si è sviluppato in un edificio a Torino, coinvolgendo due persone che hanno riportato ustioni al volto e agli arti. L'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha portato all'evacuazione dell'intero stabile, garantendo la sicurezza dei residenti e mettendo in atto le operazioni di spegnimento e salvataggio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Incendio in un palazzo a Torino, due persone ustionate al volto e agli arti: evacuato l’intero edificio L’intervento dei Vigili del Fuoco. Questa mattina, martedì 9 dicembre, i Vigili del Fuoco di Torino sono intervenuti in via Leinì 77, nella periferia del capoluogo piemontese, dopo che un incendio è divampato nel vano cantine di un palazzo di cinque piani. Per ragioni di sicurezza, tutti i residenti sono stati evacuati mentre le squadre lavoravano per contenere le fiamme. Due persone ustionate e portate in ospedale. Nell’incendio sono rimaste ferite due persone, una donna di 55 anni e un giovane di 25, che hanno riportato ustioni al volto e agli arti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Incendio in un edificio a Torino, due persone ustionate al volto e agli arti

Approfondisci con queste news

L’incendio ha creato panico tra gli altri ospiti dell’edificio, in pieno centro città, che hanno abbandonato le camere riversandosi in strada. - facebook.com Vai su Facebook

#NEWS - Un violento incendio ha distrutto il Padiglione Wenchang del #tempio #Yongqing, a #Zhangjiagang, nella provincia cinese di #Jiangsu. Le fiamme hanno avvolto in pochi minuti la struttura in legno a tre piani, generando una colonna di fumo nero visi Vai su X

Incendio in un palazzo a Torino, due persone ustionate al volto e agli arti: evacuato l’intero edificio - Intervento dei Vigili del Fuoco di Torino in via Leinì 77, dove è scoppiato un incendio. Da fanpage.it