Ince gioca Inter-Liverpool | Nerazzurri al top ma sarà una battaglia Occhio a sottovalutare i Reds

In vista dell'atteso match tra Inter e Liverpool, Ince analizza le sfide e le potenzialità di entrambe le squadre. L'ex centrocampista inglese, doppio ex, sottolinea l'importanza del centrocampo e mette in guardia contro i rischi di sottovalutare i Reds, evidenziando l'equilibrio e la battaglia tattica prevista sul campo.

L'ex centrocampista inglese è un doppio ex della sfida. A Milano ha giocato nel biennio 1995-97: "La gara si deciderà in mezzo al campo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ince gioca Inter-Liverpool: "Nerazzurri al top ma sarà una battaglia. Occhio a sottovalutare i Reds..."

