Ince ammette | Inter Liverpool sarà speciale i Reds sono una squadra assurda! Bravi i nerazzurri a dare una chance a Chivu perché…

Internews24.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 L’ex centrocampista di Inter e Liverpool, Paul Ince, si è espresso così in vista della sfida tra le due squadre di oggi in Champions. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Paul Ince, centrocampista ex Inter e Liverpool, ha parlato così della sfida di stasera in Champions League. LEGGI ANCHE: Coutinho parla da doppio ex di Inter e Liverpool: «Due vette che non tutti riescono a toccare! Faccio il tifo per Chivu, lui leader lo era davvero» QUANTO E’ SPECIALE INTER LIVERPOOL? – « Molto speciale, mette a dura prova le mie emozioni: non siamo in tanti a poter dire di aver giocato sia per il Liverpool che per l’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ince ammette: «Inter Liverpool sarà speciale, i Reds sono una squadra assurda! Bravi i nerazzurri a dare una chance a Chivu perché…»

