Ince ammette | Inter Liverpool sarà speciale i Reds sono una squadra assurda! Bravi i nerazzurri a dare una chance a Chivu perché…
Inter News 24 L’ex centrocampista di Inter e Liverpool, Paul Ince, si è espresso così in vista della sfida tra le due squadre di oggi in Champions. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Paul Ince, centrocampista ex Inter e Liverpool, ha parlato così della sfida di stasera in Champions League. LEGGI ANCHE: Coutinho parla da doppio ex di Inter e Liverpool: «Due vette che non tutti riescono a toccare! Faccio il tifo per Chivu, lui leader lo era davvero» QUANTO E’ SPECIALE INTER LIVERPOOL? – « Molto speciale, mette a dura prova le mie emozioni: non siamo in tanti a poter dire di aver giocato sia per il Liverpool che per l’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com
Si complica la partita diplomatica. Dopo 5 ore di colloquio tra Putin e i negoziatori USA Witkoff e Kushner salta quello con Zelensky. Il piano di pace americano, commenta il Cremlino, va bene solo in parte. E Trump ammette: "in Ucraina un disastro". - facebook.com Vai su Facebook
Ince si interroga: "Inter-Liverpool, a dura prova le mie emozioni. Chiesa? Non capisco una cosa" - Il "Governatore" del centrocampo dell'Inter tra 1995 e 1997, Paule Ince, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in. Secondo tuttomercatoweb.com
Opera al Teatro Sociale: il quarto titolo è il Nabucco di Giuseppe Verdi ilgiornale.it
Timothée Chalamet e Kylie Jenner hanno riportato in vita i look coordinati degli anni 2000 gqitalia.it
La polizia di Israele irrompe nella sede Unrwa a Gerusalemme, sostituita bandiera Onu con quella israeliana e ... ilgiornaleditalia.it
Probabili formazioni Inter Liverpool, Chivu con 2 grossi dubbi per stasera: le ultimissime internews24.com
Festività: il Generale Solazzo in visita al Comando provinciale dei Carabinieri lanazione.it
Fiorentina, illustrato il programma dei lavori al Franchi: nuovo stadio pronto nel 2029 gazzetta.it