Inaugurati i bagni pubblici L’ingresso costa un euro

Sono stati inaugurati i nuovi bagni pubblici sotto il loggiato comunale, con un costo di un euro per l'accesso. L'installazione ha suscitato discussioni tra residenti e cittadini, divisi tra chi apprezza il servizio e chi solleva questioni sull’utilità e il prezzo. L'apertura rappresenta un importante intervento di modernizzazione degli spazi pubblici nel centro cittadino.

Un euro per aprire la porta dei nuovi bagni pubblici realizzati sotto il loggiato comunale: tanto basta per accendere il dibattito in città. Per alcuni cittadini si tratta di una cifra eccessiva per un servizio essenziale. Per altri, invece, è una scelta necessaria per responsabilizzare l'utenza, limitare atti vandalici e utilizzi impropri e per mantenere pulito l'ambiente che, oltre ai servizi igienici, presenta una stanza riservata alle mamme per allattare e un fasciatoio per cambiare i pannolini ai bebè. Resta, però, una domanda: basterà davvero il costo del biglietto a scoraggiare le teste calde e i soliti vandali? L'assessore ai lavori pubblici Roberto Bartomeoli ha inaugurato i nuovi servizi, cogliendo l'occasione per illustrare una visione più ampia che riguarda il futuro del palazzo comunale.

