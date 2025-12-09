Inaugurata Ascea Winterland | Piazza Europa si trasforma nel villaggio del Natale cilentano
Nella serata di domenica 7 dicembre, Piazza Europa ad Ascea Marina ha ospitato l'inaugurazione di Ascea Winterland, il villaggio natalizio che trasforma la piazza in un’atmosfera festosa con attrazioni come ruota panoramica, pista di pattinaggio e mercatini, allestito per accompagnare le festività fino all’8 gennaio.
Nella serata di domenica 7 dicembre, in Piazza Europa ad Ascea Marina, è stata inaugurata ufficialmente Ascea Winterland, il villaggio natalizio con ruota panoramica, pista di pattinaggio sul ghiaccio, mercatini e animazione che accompagnerà le festività fino all’8 gennaio. Con l’accensione delle. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
