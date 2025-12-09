In tribuna l’ex granata Roberto Boninsegna | Che ricordi voi simpatici come noi mantovani

In occasione di un evento speciale, in tribuna era presente l’ex calciatore Roberto Boninsegna, icona del calcio italiano e mantovano di nascita. La sua presenza ha richiamato ricordi e emozioni, evocando il legame tra la sua carriera e le radici della città di Mantova.

In tribuna c’era uno dei più grandi bomber della storia del calcio italiano: il mantovano doc Roberto Boninsegna. Oggi 82enne, non ha mai giocato nel Mantova mentre ha legato la sua vita, anche se per poco, alla Reggiana. Ex centravanti d’area, si è ritirato nel 1981 e da dirigente è stato alla Reggiana nella stagione 1985-86. Faceva parte dell’area sportiva condotta da una storica figura della nostra provincia, il direttore Nardino Previdi. Boninsegna ha ricordato così quella breve parentesi (granata arrivati quarti in C1). "Ho un ricordo bellissimo di quella stagione. Lo reputo un anno positivo, e ricordo per esempio Nico Facciolo, che arrivò proprio alle porte di quella stagione". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

