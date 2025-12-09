In tribuna l’ex granata Roberto Boninsegna | Che ricordi voi simpatici come noi mantovani

In occasione di un evento speciale, in tribuna era presente l’ex calciatore Roberto Boninsegna, icona del calcio italiano e mantovano di nascita. La sua presenza ha richiamato ricordi e emozioni, evocando il legame tra la sua carriera e le radici della città di Mantova.

In tribuna c’era uno dei più grandi bomber della storia del calcio italiano: il mantovano doc Roberto Boninsegna. Oggi 82enne, non ha mai giocato nel Mantova mentre ha legato la sua vita, anche se per poco, alla Reggiana. Ex centravanti d’area, si è ritirato nel 1981 e da dirigente è stato alla Reggiana nella stagione 1985-86. Faceva parte dell’area sportiva condotta da una storica figura della nostra provincia, il direttore Nardino Previdi. Boninsegna ha ricordato così quella breve parentesi (granata arrivati quarti in C1). "Ho un ricordo bellissimo di quella stagione. Lo reputo un anno positivo, e ricordo per esempio Nico Facciolo, che arrivò proprio alle porte di quella stagione". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - In tribuna l’ex granata Roberto Boninsegna: "Che ricordi, voi simpatici come noi mantovani"

Contenuti che potrebbero interessarti

Il fine partita con i granata applaudì da alcuni tifosi nei distinti e il centinaio di tifosi-sponsor presenti in tribuna laterale - facebook.com Vai su Facebook

Miracolo a Torino: dopo 20 anni di sevizie perpetrate da Cairo ai danni del club granata "La Stampa" si accorge dello sdegno di un intero popolo e chiede al tiranno milanese di andarsene Come il cieco di Gerico, il giornale torinese riacquista la vista e dopo d Vai su X

In tribuna l’ex granata Roberto Boninsegna: "Che ricordi, voi simpatici come noi mantovani" - In tribuna c’era uno dei più grandi bomber della storia del calcio italiano: il mantovano doc Roberto Boninsegna. Segnala msn.com