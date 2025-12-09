In prima linea per i migranti L’associazione ResQ riceve l’Ambrogino d’oro

L’associazione ResQ–People saving people, attiva nel soccorso ai migranti, ha ricevuto l’Ambrogino d’oro, il prestigioso riconoscimento civico di Milano. Con sede a Limbiate, ResQ si distingue per il suo impegno in prima linea nel tutela dei diritti e nella salvaguardia delle persone in difficoltà, confermando il ruolo fondamentale delle realtà associative nel contesto sociale cittadino.

Tra i destinatari del prestigioso "Ambrogino d'oro", la benemerenza civica di Milano, c'è anche ResQ–People saving people, che ha sede a Limbiate. L'associazione si occupa di salvataggi in mare e ne fanno parte diversi volontari cresciuti a Limbiate. Tra loro Corrado Mandreoli, vicepresidente, residente da sempre al Villaggio dei Giovi. L'associazione, nata durante il Covid, si occupa di salvataggi in mare ma anche di aiuti ai migranti che arrivano via terra, sulla rotta balcanica. Sono diverse le persone da Limbiate che supportano il centro nato per la prima accoglienza a Trieste e gestito da ResQ.