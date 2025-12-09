In ospedale doppi turni notturni straordinari non pagati e terapie intensive scoperte

“Carichi di lavoro insostenibili, una cronica carenza di personale, una gestione organizzativa problematica e costanti ritardi in alcuni pagamenti”. Sono alcuni dei problemi denunciati da alcuni dei dipendenti dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine tramite le sigle Uil, Nursind e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it