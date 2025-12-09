In ospedale doppi turni notturni straordinari non pagati e terapie intensive scoperte
“Carichi di lavoro insostenibili, una cronica carenza di personale, una gestione organizzativa problematica e costanti ritardi in alcuni pagamenti”. Sono alcuni dei problemi denunciati da alcuni dei dipendenti dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine tramite le sigle Uil, Nursind e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Doppi turni e 12 ore in sala operatoria: anche nell’ospedale delle Olimpiadi mancano infermieri
Doppi turni massacranti e 12 ore in sala operatoria: anche nell’ospedale delle Olimpiadi mancano infermieri
Doppio miracolo al Salesi: piccoli pazienti operati per un tumore al cervello dal dottor Trignani, task force in ospedale - facebook.com Vai su Facebook
Per mesi timbra il cartellino e lascia l’ospedale, arrestato medico a Bisceglie: “Rientrava solo a fine turno” - Arrivava in ospedale, timbrava il cartellino e se ne andava subito dopo, rientrando giusto in tempo per registrare la fine del turno. Segnala fanpage.it
