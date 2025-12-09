In mostra a Policastro | Alma Shega la donna simbolo di libertà
Una indovinata locandina turistica di anni fa promuoveva il Cilento con lo slogan” Terra da scoprire”, facendo riferimento alle tante e tante ricchezze ambientali, paesaggistiche, storiche, architettoniche, enogastronomiche, culturali ed artistiche. L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
? In mostra a #Policastro: Alma Shega, "la donna simbolo di libertà" - facebook.com Vai su Facebook
L’arte di Alma Shega illumina il Cilento: femminilità e resilienza in mostra a Policastro Bussentino - L’arte di Alma Shega rappresenta una deviazione significativa rispetto alla tradizione pittorica locale. Lo riporta infocilento.it
