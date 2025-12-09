In mostra a Policastro | Alma Shega la donna simbolo di libertà
In mostra a Policastro, Alma Shega viene celebrata come
Una indovinata locandina turistica di anni fa promuoveva il Cilento con lo slogan” Terra da scoprire”, facendo riferimento alle tante e tante ricchezze ambientali, paesaggistiche, storiche, architettoniche, enogastronomiche, culturali ed artistiche. L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. Cilentoreporter.it
In mostra a Policastro: Alma Shega, ”la donna simbolo di libertà” - Cultura: Una indovinata locandina turistica di anni fa promuoveva il Cilento con lo slogan” Terra da scoprire”, facendo riferimento alle tante e tante ricchezz ... cilentonotizie.it
L’arte di Alma Shega illumina il Cilento: femminilità e resilienza in mostra a Policastro Bussentino - L’arte di Alma Shega rappresenta una deviazione significativa rispetto alla tradizione pittorica locale. infocilento.it
Cineteatro Policastro Bussentino "Tempio del Popolo" IN MOSTRA ALMA SHEGA “la donna, simbolo di libertà’” - facebook.com facebook