In mostra a Policastro | Alma Shega la donna simbolo di libertà
A Policastro, in un'anteprima artistica, prende vita la figura di Alma Shega, definita “la donna simbolo di libertà”. Un'occasione per riscoprire le bellezze del Cilento, terra che da sempre invita alla scoperta attraverso le sue ricchezze naturali, storiche e culturali. La mostra rende omaggio a questa figura emblematica e al patrimonio del territorio.
Una indovinata locandina turistica di anni fa promuoveva il Cilento con lo slogan” Terra da scoprire”, facendo riferimento alle tante e tante ricchezze ambientali, paesaggistiche, storiche, architettoniche, enogastronomiche, culturali ed artistiche. L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
L’arte di Alma Shega illumina il Cilento: femminilità e resilienza in mostra a Policastro Bussentino - L’arte di Alma Shega rappresenta una deviazione significativa rispetto alla tradizione pittorica locale. Si legge su infocilento.it
In mostra a Policastro: Alma Shega, ”la donna simbolo di libertà” - Cultura: Una indovinata locandina turistica di anni fa promuoveva il Cilento con lo slogan” Terra da scoprire”, facendo riferimento alle tante e tante ricchezz ... cilentonotizie.it scrive
Cineteatro Policastro Bussentino "Tempio del Popolo" IN MOSTRA ALMA SHEGA “la donna, simbolo di libertà’” - facebook.com Vai su Facebook