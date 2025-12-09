In Italia rimandati quasi 2 ospedali su 10 | in Campania sono 51
Tempo di lettura: < 1 minuto Quasi due ospedali su 10, tra pubblici e privati, sono rimandati sulla base della valutazione di criteri standard di qualità dell’assistenza. La maggioranza al Sud. Emerge dal Programma nazionale esiti 2025 di Agenas. Sono infatti state individuate 197 strutture – su 1.117 strutture di ricovero valutate – da sottoporre ad un processo di revisione della qualità tramite audit. Lo scorso anno erano 239: 68 di tali strutture hanno superato la criticità, mentre 26 nuove strutture sono state identificate quest’anno. Le rimandate sono soprattutto in Campania (51) e Sicilia (43). 🔗 Leggi su Anteprima24.it
