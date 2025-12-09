In gommone con Santa Lucia
A cura di Ecomuseo Aquae Planae, Canoa Club di Legnago, Adige Rafting e Pro Loco Villa Bartolomea, speciale escursione in gommone lungo l’Adige, da Legnago a Villa Bartolomea, guidati dalla figura di Santa Lucia, per sabato 13 dicembre a partire dalle 14.15. All'arrivo una calda merenda natalizia. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sabato 13 dicembre un’esperienza originale dedicata a Santa Lucia a cui non puoi mancare! Ti aspetta una discesa in gommone per vivere il fiume Adige in versione invernale con i suoi colori, il suo scorrere placido e la sua calinverna…? Accompagnati - facebook.com Vai su Facebook