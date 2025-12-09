In gommone con Santa Lucia

Veronasera.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A cura di Ecomuseo Aquae Planae, Canoa Club di Legnago, Adige Rafting e Pro Loco Villa Bartolomea, speciale escursione in gommone lungo l’Adige, da Legnago a Villa Bartolomea, guidati dalla figura di Santa Lucia, per sabato 13 dicembre a partire dalle 14.15. All'arrivo una calda merenda natalizia. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Gommone Santa Lucia