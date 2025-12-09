In giro gratis con la navetta sociale
La nuova navetta sociale di Montecosaro offrirà un servizio gratuito dedicato agli anziani, migliorando la mobilità nel territorio. La giunta comunale ha recentemente approvato l’attivazione di questo servizio, che collegherà vari punti strategici del paese, facilitando gli spostamenti quotidiani degli utenti e promuovendo l’inclusione sociale.
Arriva la navetta sociale per gli anziani di Montecosaro. Nei giorni scorsi infatti la giunta ha approvato l’attivazione del servizio, per collegare diversi punti del territorio per un collegamento tra diversi punti nel territorio comunale. La navetta sociale rientra tra le azioni di natura socio-assistenziale promosse per favorire la mobilità, per accedere ai servizi pubblici fondamentali nonchè ai luoghi di interesse collettivo quali uffici comunali, ubicato nel capoluogo, o il poliambulatorio nella frazione Scalo, ma anche i luoghi di aggregazione collettiva, il cimitero o altro. Il servizio è rivolto ai cittadini residenti a Montecosaro in una delle seguenti categorie: soggetti appartenenti a nuclei familiari con Isee inferiore a 12 mila euro, oppure ultrasessantacinquenni, o infine soggetti con disabilità certificata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
