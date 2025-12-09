In difficoltà e isolata all' estero Floris disco rotto contro la Meloni

Quando la realtà ci offre un quadro contrario alle nostre teorie o si cambiano le idee o si cambia la realtà. Davanti all’operato dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni la sinistra mediatica ha optato per la seconda opzione. A seconda delle proprie teorie si può modellare la realtà. Così, durante l’ultima puntata di Otto e Mezzo, il programma di approfondimento politico condotto da Lilli Gruber ogni sera dal lunedì al venerdì, si è arrivati a dire che Meloni è “in difficoltà” e “isolata all’estero”. Due opinioni legittime che, allo stesso tempo, non coincidono con i numeri della fiducia nei confronti della premier tra le mura nazionali e nello scacchiere internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "In difficoltà e isolata all'estero". Floris disco rotto contro la Meloni

