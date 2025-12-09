In consiglio un minuto di silenzio per Valter Costantini ex dipendente comunale scomparso a 68 anni

Un minuto di silenzio. È quello che, all’apertura del consiglio comunale del 9 dicembre, il presidente Gianni Santilli ha chiesto per ricordare Valter Costantini, ex dipendente del Comune di Pescara scomparso pochi giorni fa a causa di una grave malattia. Un ricordo dovuto, ha sottolineato, per. 🔗 Leggi su Ilpescara.it