In consiglio un minuto di silenzio per Valter Costantini ex dipendente comunale scomparso a 68 anni
Un minuto di silenzio. È quello che, all'apertura del consiglio comunale del 9 dicembre, il presidente Gianni Santilli ha chiesto per ricordare Valter Costantini, ex dipendente del Comune di Pescara scomparso pochi giorni fa a causa di una grave malattia. Un ricordo dovuto, ha sottolineato, per.
