In consiglio un minuto di silenzio per Valter Costantini ex dipendente comunale scomparso a 68 anni

Ilpescara.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un minuto di silenzio. È quello che, all’apertura del consiglio comunale del 9 dicembre, il presidente Gianni Santilli ha chiesto per ricordare Valter Costantini, ex dipendente del Comune di Pescara scomparso pochi giorni fa a causa di una grave malattia. Un ricordo dovuto, ha sottolineato, per. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Morto lo sciatore Matteo Franzoso, dubbi sulla pista. Il cordoglio della politica: minuto di silenzio in Consiglio comunale a Genova

Charlie Kirk, il Consiglio regionale si apre con un minuto di silenzio per l’attivista Usa. La Lega con i cartelli: “Uno di noi”

Minuto di silenzio per Charlie Kirk in Consiglio comunale. Ma dopo scoppia la polemica: "Morte strumentalizzata"

Scintille in consiglio. Minuto di silenzio per l’omicidio di Kirk. Bennati esce dall’aula - Un inizio scoppiettante per la riunione che ha visto sul piatto, tra i vari temi, la modifica al progetto della variante Aurelia, ... lanazione.it scrive